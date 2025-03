Dilei.it - Nadia Cassini, il ricordo di Magalli e Banfi: “Un’icona gentile e altruista”

La morte diha colpito nel profondo il mondo dello spettacolo italiano. Il suo dolceè infatti rimasto indelebile nella mente di tanti. Nello studio de La Volta Buona, ad esempio, Giancarloe Lino(in collegamento) hanno detto la loro su quel tempo e sugli incroci avuti con la compianta collega.perCaterina Balivo ha chiesto al suo ospite Giancarloun commento sulla scomparsa di. Il noto presentatore sottolinea un concetto per lui molto importante: era impossibile non conoscerla.Il motivo è presto spiegato: “È stata un simbolo di un’epoca e un grande personaggio”. La sua carriera cinematografica è durata poco più di 10 anni, dal 1970 al 1982, per poi proseguire in televisione fino al 1985. Nonostante un arco non incredibilmente ampio, però,è rimasta nell’immaginario di svariate generazioni.