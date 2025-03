Quotidiano.net - Nadia Cassini: i mariti, i drammi e il triste declino. La sua vita come un film

Roma, 19 marzo 2025 – Ladi, scomparsa ieri a 76 anni, è stata per molti versi simile a un. Già dalla nascita, in un luogo diventato poi mitico: Woodstock, dovenacque nel 1949 durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville. Un padre tedesco, una madre di origini siciliane, e lo spettacolo nel Dna. Non ha ancora vent’anni, e già è stata cantante di night club, ballerina di fila, fotomodella, indossatrice. E anche gli amori iniziano con un nome fuori dal comune: lo scrittore Georges Simenon, l’autore dei romanzi del commissario Maigret, che aveva unasentimentale a dir poco turbolenta, e che aveva 46 anni più di lei. Nel 1968, a diciannove anni, sposò il conte IgorLoiewski, notogiornalista con lo pseudonimo di Cholly Knickerboxer, e fratello dello stilista Oleg