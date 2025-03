Bergamonews.it - Musica e solidarietà: il Banco del Mutuo Soccorso arriva al Gavazzeni

Leggi su Bergamonews.it

Seriate. Ildel, una delle band più iconiche e innovative della scenale italiana, fa tappa con il nuovo tour teatrale 2025 al cineteatrodi Seriate lunedì 24 marzo alle 21.Una serata di grandecon finalità benefiche per sostenere la Fondazione Morandi. Tutto il ricavato della serata verrà infatti destinato all’innovativo progetto Casa Morandi a Monza.I biglietti per il concerto deldelsono disponibili su www.ciaotickets.com e alla biglietteria del cineteatroal prezzo di 22 euro (comprensivo dei diritti di prevendita) per poltrona numerata. Per info: 035.294868 IL CONCERTOIl concerto deldeldel 24 marzo al cineteatrodi Seriate si inserisce nel tour iniziato a fine febbraio in concomitanza all’uscita del loro attesissimo album “Storie Invisibili”, un lavoro che segna il culmine di una trilogiale che, sin dal suo inizio, ha esplorato i temi più profondi dell’esistenza umana.