Musica e Intelligenza Artificiale, seminario del MIC su iniziativa di SIAE e FIMI

ROMA (ITALPRESS) – “: opportunità, rischi e la sfida della regolamentazione” è il titolo delpromosso dal Ministero della Cultura, sudi(Società Italiana Autori ed Editori) e(Federazione Industriale Italiana), che si terrà al MiC, martedì 25 marzo dalle ore 10 (Sala Spadolini – Via del Collegio Romano, 27).Aprirà i lavori il Sottosegretario di Stato alla Cultura con delega allae al relativo Diritto d’autore, Gianmarco Mazzi. Introdurrà il Presidente del Comitato per il Diritto d’autore del MiC e professore all’Università di Salerno, Salvatore Sica. Eleonora Rosati, professoressa di Diritto della Proprietà Intellettuale all’Università di Stoccolma e Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, tratteranno rispettivamente “Training dell’AI tra diritto d’autore e AI Act” e “, creatività protetta e diritti della personalità”.