Muore in gita a 19 anni malore fatale sul traghetto Sequestrati i farmaci

Grosseto, 19 marzo 2025 – L’allarme è stato dato dai compagni di scuola ai professori, poi al personale dele quindi alla Capitaneria di Porto che ha inviato una motovedetta con il personale medico. La situazione è apparsa disperata da subito e, purtroppo, nulla è stato possibile fare per impedire l’epilogo più tragico. Il cuore di Aurora Bellini, 19, studentessa al quarto anno del “Geometri” del Polo Manetti Porciatti di Grosseto, non ha retto aled ha cessato di battere poco dopo l’arrivo della motovedetta nel porto., stando al primo riscontro dei medici, un infarto. Il responso definitivo lo darà però l’esito dell’autopsia disposta dalla Procura di Torre Annunziata. Quella che doveva essere unascolastica ricca di emozioni si è trasformata invece in una tragedia, con una giovanissima vita che non c’è più, una famiglia distrutta dal dolore, compagni di classe e insegnanti sotto choc.