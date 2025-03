Multe il tesoretto 2024 | autovelox ma non solo Incassati 25 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Multe, il tesoretto 2024: autovelox ma non solo. Incassati 2,5 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 19 marzo 2025 – Ammontano a 2,5di euro le entrate garantite alle casse del Circondario dalleper violazioni al Codice della Strada notificate nel corso del. Questo infatti l’importo complessivo, in linea con le previsioni di inizio anno, delle sanzioni pecuniarie notificate negli scorsi dodici mesi dagli agenti del Corpo unico dalla polizia locale, servizio svolto in forma associata per nove Comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro Terme). Per quanto riguarda le infrazioni ai limiti di velocità, lungo le strade comunali imolesi sono state elevate contravvenzioni per oltre 285mila euro nel, con un forte calo rispetto al recente passato. A questa somma bisogna poi aggiungere i circa 1.500 euro arrivati dalle arterie comunali di Medicina e i 127 euro da quelle di Castel Guelfo.