Unlimitednews.it - Mulè “Tregua a Gaza instabile, Israele non raccolga provocazioni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ladiè assai: oggi celebriamo non l’avvio di unareale, ma il ritorno a scenario di guerra e questo non doveva succedere. Facciamo un appello alla grande responsabilità che in questo momento hanel non raccogliere altree superare questo momento per avviare definitivamente un percorso di pace“. Così il vicepresidente della Camera Giorgioa margine del quinto forum internazionale ‘Pace, prosperità e sicurezza’, tenutosi al teatro Politeama Garibaldi a Palermo. xd8/tvi/mca3(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo