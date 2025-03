Ilgiorno.it - Movimento merci e magazzino

Leggi su Ilgiorno.it

Addetto/a, 1 posto Sede di lavoro: Cesano Boscone. Codice offerta Afolmet: 91954. Contratto: indeterminato/apprendistato, full time 40 ore. La risorsa, per azienda como all’ingrosso di articoli tecnici per veicoli e materiale antinfortunistica, svolgerà attività di ricevimentocon carico del. Per info: Afolmet.it