Dilei.it - Movie Look Addicted, lo stile castlecore nel nuovo film “Biancaneve”

Leggi su Dilei.it

UnLive Action targato Disney sta per scuotere il mondo del cinema e oltre, tra grande meraviglia e puntuali polemiche al seguito. Non si tratterà di un kolossal come tutti gli altri, però: questa, e finalmente, sarà non solo la volta della primissima Principessa concepita nella lunga carriera di Walt Disney, ma della trasposizione umanizzata del primo lungometraggio d’animazione della compagnia, il primo a colori nella storia del cinema. Sì, stiamo ovviamente parlando di.Ad avere l’onore di vestire i principeschi panni della iconica fanciulla dalle gote rosee e l’incarnato diafano sarà Rachel Zegler, nota per il ruolo di Maria in West Side Story e Lucy Gray Baird in Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente. Vedremo la timida e spaurita protagonista come da copione bersagliata sul grande schermo dalle angherie della sua vanitosa matrigna Grimilde, per l’occasione personificata da una splendida quanto spietata Gal Gadot.