Ilgiorno.it - Moussa Sangare nega di aver ucciso Sharon: “Il coltello mi serviva per il barbecue. I vestiti? Gettati per paura”

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 19 marzo 2025 – È verso la fine dell’udienza, fissata dalla Corte d’assise per affidare l’incarico della perizia, che, seduto al fianco del difensore, avvocato Maj, a un certo punto alza la mano per chiedere la parola al presidente della Corte Ingrascì (a latere il collega Longobardi). Era già successo alla prima udienza del processo per l’omicidio diVerzeni. Ma questa volta l’imputato, 31 anni, in carcere a San Vittore da fine agosto si spinge oltre, va a ruota libera anticipando una fase del processo. “Non ci sono ancora prove che mi fanno colpevole su quel fatto”. E aggiunge: “Illo avevo nascosto in riva all’Adda perché miquando andavo a fare il. Ili ho buttati nel fiume perché avevoche l’assassino mi individuasse, per questo mi sono tagliato i capelli e la barba”.