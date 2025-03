Sport.quotidiano.net - Moto gp, Dall’Igna: “Bagnaia non può faticare così tanto per un terzo posto”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 19 marzo 2025 – Un dominio totale di Marc Marquez in questo avvio di mondiale 2025. Due sprint race vinte, due gare vinte e un vantaggio su Peccodi trentuno punti in classifica: è già Marc mania. Ducati ha scelto bene promuovendolo nel team ufficiale e oggi lo spagnolo sembra tornato ai livelli di Honda, quando vinceva per dispersione con una conclamata superiorità. Ma il lavoro di un team, si sa, è rendere competitivi entrambi i piloti del box e oggi l’enigma inestricabile è sicuramente per Pecco. Il bi-campione del mondogp non sta trovando feeling con la2025 e a Austin dovrebbe tornare indietro, cioè alle 24, sperando che gli aggiornamenti in arrivo a Jerez possano dargli quello che cerca: grip e fiducia al posteriore., dunque, si gode i successi di Marquez, ma dall’altro lato deve fare i conti con le grandi difficoltà di Pecco.