Lopinionista.it - Mostra con pezzi unici Topps a Lucca Collezionando 2025

Leggi su Lopinionista.it

Paradiso per collezionisti,ricca di cimeli sportivi,, carte dal valore di migliaia di euro, palloni e maglie autografate– Secondo il report annuale redatto dalla nota società di ricerche Circana*, la febbre del collezionismo sta “contagiando” sempre più italiani, facendo registrare solo nel 2024 un’impennata alle vendite del +23%, trainata soprattutto dalle ottime performance delle carte collezionabili di ogni genere e grado, da quelle sportive – dedicate al calcio o alla NBA – a quelle fantasy, Marvel e Star Wars compresi. Sull’onda di questo incredibile successo,apre le porte a questo magico mondo. Per rinsaldare ancor di più il rapporto di collaborazione conCrea,® – punto di riferimento per tutto il settore – dal 22 al 23 marzo – metterà inuna serie di, cimeli sportivi e carte dedicate ai campione del momento come Lamine Yamal, Bellingham e Haaland, dal valore di migliaia di euro.