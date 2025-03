Thesocialpost.it - Mosca, maxi operazione conclusa: “Avvenuto lo scambio di 350 prigionieri con Kiev”

Il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver completato unodidi guerra con l’Ucraina, coinvolgendo 175 persone per ciascuna delle parti. Questoarriva dopo una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come riportato dall’agenzia Tass.Lorappresenta un passo significativo nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha visto numerosi momenti di tensione e tentativi diplomatici di mediazione da parte della comunità internazionale. Gli scambi disono spesso considerati un segnale di volontà di dialogo tra le parti coinvolte, sebbene non sempre traducano in un allentamento delle ostilità sul campo.Secondo le informazioni disponibili, loin una località concordata dalle due parti, sotto la supervisione di rappresentanti militari e osservatori internazionali.