Morte Nadia Cassini la figlia rompe il silenzio | La nostra ultima foto insieme Chi è Kassandra

Leggi su Caffeinamagazine.it

La scomparsa di, icona della commedia sexy italiana tra gli anni ’70 e ’80, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema e nel cuore di chi l’ha conosciuta. L’attrice si è spenta all’età di 76 anni a Reggio Calabria dopo una lunga malattia. A ricordarla con un commovente messaggio è stata laVoyagis, che ha condiviso su Instagram l’scattataa sua madre.>>“È andata a finire così”. Grande Fratello, la decisione finale di Helena e Javier sul loro rapporto“Riposa in pace, mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio, laquesta estate. 18 marzo 2025, Reggio Calabria”, ha scrittonel post, accompagnato da un’immagine che le ritrae al ristorante in una sera d’estate.