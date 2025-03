Spazionapoli.it - Morte Maradona, nuovi dettagli nel processo: “Nessuna attrezzatura medica per lui”

Leggi su Spazionapoli.it

Altra testimonianza scioccante nelriguardante ladi Diego Armando: sotto accusa l’equipeche doveva curarlo.Ladi Diego Armando, avvenuta il 25 novembre del 2020, ha lasciato un nuovo incolmabile fra tutti i tifosi del Napoli e non solo, privando il mondo del calcio di una vera e propria icona. A spegnere El Pibe de Oro è stato un infarto, avvenuto però in circostanze tutte da chiarire.Ilal riguardo sta sconvolgendo l’Argentina in questi giorni. La prima udienza ha visto un intervento scioccante del PM che ha deciso di mostrare una foto dinel momento della sua, in cui era evidente il suo stato di salute molto critico a causa della pancia molto gonfia., la testimonianza dei poliziotti“La Gazzetta dello Sport” riporta ulteriori novità avvenute nel: è avvenuta infatti la deposizione dei poliziotti accorsi nella casa di Diego in quel 25 novembre 2020, i quali hanno testimoniato lo stato in cui versava il calciatore argentino al momento della