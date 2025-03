Lapresse.it - Morta Nadia Cassini, l’attrice aveva 76 anni

Lutto nel mondo del cinema. E’all’età di 76, attrice, showgirl, cantante ed ex modella statunitense, interprete di film della commedia all’italiana tra gliSettanta e Ottanta. Nata a Woodstock il 2 gennaio del 1949, da padre statunitense di origini tedesche e da madre statunitense di origini italiane, Gianna Lou Muller, con lo pseudonimo di, nel 1979 ebbe il primo ruolo da protagonista nel filone comico-sexy ‘L’insegnante balla. con tutta la classe’, al quale seguirono poi altri dello stesso genere, come ‘L’infermiera nella corsia dei militari’ del 1979 e ‘La dottoressa ci sta col colonnello’ del 1980.©lapresse archivio storico Roma 3-12-1969nella foto: Vittorio Gassman con Marisa Malfatti, Siw Mattason,, Claudia Lange e Merlyn Yordan alla presentazione del film “Il divorzio” BUSTA 376, dal cinema alla tvFu anche un personaggio televisivo partecipando a Premiatissima nel 1983 con Amanda Lear, a Drive In nel 1984 e a Risatissima nel 1985.