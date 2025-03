Movieplayer.it - Morta Nadia Cassini: la star della commedia sexy all'italiana aveva 76 anni

L'attrice nata negli USA è stata una delle sex symbol del cinema italiano degli'70 e '80 e si era da tempo ritirata dalle scene. È scomparsa ieri a Reggio Calabria, all'età di 76, l'attrice. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Tempo, senza entrare nei dettaglimalattia che l'avrebbe colpita.è stata una delle attrici maggiormente in voga tra gli'70 e '80, in quelle pellicole che facevano parte del filoneall'. L'arrivo in Italia e glid'oro sullo schermo Nata con il nome di Gianna Lou Müller, giovanissima acquisì il cognomedopo il matrimonio con il giornalista IgorLoiewski. Dopo gli esordi come fotomonegli Stati Uniti,