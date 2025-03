Quotidiano.net - Morta l’attrice Nadia Cassini: icona dei film con Lino Banfi e Lando Buzzanca

Roma, 19 marzo 2025 – Cinema italiano in lutto: èall’età di 76 anni. Gianna Lou Müller, questo era il suo nome di battesimo, era nata durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto. Il nome d’arte dile era arrivato dopo le nozze con il giornalista IgorLoiewski (1915-2002): si sposarono nel 1969, lui 54enne era al suo quarto matrimonio e lei appena 20enne, e divorziarono nel 1972. In seguito ha avuto una relazione con l'attore greco Yorgo Voyagis e dalla loro unione è nata la figlia Kassandra.