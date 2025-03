Ilfattoquotidiano.it - Morgan Supersport, il fascino retrò che conquista. Velocità con stile – FOTO

Sono poche le auto che possono vantare la tradizione e ilrétro delle, le celebri vetture inglesi che riprendono le sembianze dei modelli sportivi d’antan, replicandone anche alcuni processi produttivi. In buona sincronia con l’arrivo della primavera,presenta la sua nuova “ammiraglia”, la.L’auto riprende ed evolve l’impostazione stilistica cara al marchio britannico, attingendo pure ad alcuni concetti estetici introdotti con la barchetta Midsummer (come i fanali anteriori che “spuntano” da parafanghi bombati), presentata a maggio scorso e realizzata in collaborazione con Pininfarina. Ne risulta un’auto dal cofano lunghissimo, con la cabina passeggeri quasi “accucciata” sull’asse posteriore e parafanghi sinuosi e slanciati.Pur fedelissima alla filosofia originale della marca, lanon rinuncia a “comodità” fino ad ora quasi sconosciute a, come.