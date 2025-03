Ilrestodelcarlino.it - Morde la mano di un operatore sanitario, arrestato

Ferrara, 19 marzo 2025 – Prima ha tentato di colpire con un pugno un, poi lo ha morso a una. L'aggressione è avvenuta all'ospedale di Cona a Ferrara, a finire in arresto un ragazzo. Il giovane si trovava al pronto soccorso per un malore, quando all'improvviso ha dato in escandescenza aggredendo unndolo a unadopo aver tentato di colpirlo con un pugno. La vittima ha riportato ferite guaribili in 10 giorni. I poliziotti intervenuti hannoil giovane che terminate le cure, in attesa dell'udienza di convalida, è stato riportato nella sua abitazione, come disposto dalla Procura, in regime di domiciliari. Problema di violenza verso il personaleLa violenza contro gli operatori sanitari è una problematica drammatica e in aumento.