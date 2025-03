Ilnapolista.it - Morata: «Un errore lasciare l’Atletico. Fonseca mi chiamava tutti i giorni, avevo bisogno di sentirmi amato»

Alvarosi è pentito di aver lasciatoMadrid. L’attaccante spagnolo – trasferitosi al Galatasaray dopo un’esperienza di soli sei mesi al Milan – lo ha ammesso durante un’intervista concessa ai microfoni di Cadena Ser, in cui ha inoltre ricostruito il suo addio al club spagnolo risalente alla scorsa estate.e l’addio alMadrid«Non avrei mai dovuto», ha esordito l’ex Juventus. «Ma non stavo bene e quando non stai bene prendi decisioni sbagliate in ogni aspetto della vita», ha poi sottolineato, probabilmente tirando in ballo la separazione con la moglie Alice Campello.Leggi anche: Ibrahimovic al Milan viene dato per disilluso e partente. Per il futuro piacciono Paratici e Conte (Repubblica)Riguardo il passaggio dai colchoneros ai rossoneri,ha spiegato: «L’allenatore del Milan (, ndr) midie considerato, dovevo decidere in fretta e non mi sono reso conto che anche Simeone mi voleva bene e mi considerava.