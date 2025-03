Ilgiorno.it - Monza, giudizio immediato per la banda delle truffe nell'acquisto di auto

Leggi su Ilgiorno.it

Bellusco (Brianza), 19 marzo 2025 - Subito a processo per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'riciclaggio di, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pagate le rate e venivano rivendute a ignari clienti. Lo ha chiesto la Procura di, ma molti degli imputati sarebbero pronti ad uscire dalla scena giudiziaria con riti alternativi, chiedendo il processo abbreviato o di concordare il patteggiamento della pena con il pubblico ministero Salvatore Bellomo. Era lo scorso gennaio quando la Guardia di finanza del Comando provinciale die Brianza ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del Tribunale diAngela Colella nei confronti di 14 persone.