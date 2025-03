Ilgiorno.it - Monza, delirio nell’ufficio postale: cliente si rifiuta di mettere la museruola al pitbull e dà in escandescenze

– Stavolta, l'episodio è partito da una lite per un cane. Una cui il padroneva dilain un ufficiopieno di gente. Col padrone che si è scagliato contro il personale, alla fine costretto a chiamare i carabinieri. Accade martedì 18 marzo all'ufficiodi via Volta aquando un, entrato nella filiale con un, spazientito dall'attesa, all'invito di attendere il proprio turno e di infilare laal cane, ha reagito con gesti platealmente isterici e incontrollati, scaraventando a terra tutto ciò che trovava sullo sportello e dinanzi a sé e minacciando con frasi ingiuriose e offensive il personale che gli aveva comunicato l'obbligo della. L'utente, in preda a una vera e propria crisi di nervi e in presenza di decine di testimoni è stato alla fine ridotto alla ragione e allontanato soltanto grazie all'arrivo dei carabinieri.