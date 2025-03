Terzotemponapoli.com - Montervino: “Venezia-Napoli, alla fine si doveva provare a vincerla”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Francesco, ex centrocampista e capitano del, ha partecipatotrasmissione radiofonica “Magazine Live”. Di seguito le sue parole a Radio Punto Zero.suCosì l’ex capitano del: “Ilora deve giocare 9 finali? Sì, ma poi conta vincerle le finali. Bisogna giocare sempre per vincere, si può perdere ma solo contro avversari che si dimostrano superiori. Pari col? Ne avevamo parlato, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, nel finale si poteva anche perdere. Ilha avuto delle occasioni, ma ha fatto troppo poco per. Non mi aspettavo dei cambi dall’inizio al Penzo, ma le sostituzioni sono arrivate fin troppo tardi a mio avviso. Nell’ultima mezz’ora si, ma Conte sa meglio di noi chi poteva dare qualcosa in più tra quelli in campo e quelli presenti in panchina.