Lanazione.it - Monte San Savino in festa: oltre 500 tifosi in trasferta a Firenze per la finale di Coppa Italia di Promozione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 marzo 2025 –Sanin500inper ladidiGrande entusiasmo aSanper ladidi, che vedrà la Sansovino affrontare il San Giuliano in un match attesissimo allo Stadio Comunale Gino Bozzi di500partiranno questa sera alla volta del capoluogo toscano a bordo di cinque pullman organizzati dalla società ASD Sansovino e dal Gruppo Ultras 1979, pronti a sostenere con passione e calore i colori della squadra. Larappresenta un momento storico per il paese e un’occasione di grande partecipazione collettiva, testimoniando l'attaccamento della comunità alla propria squadra. Ad accompagnare ici saranno anche il Sindaco diSan, Gianni Bennati, e il Delegato allo Sport, Giuliano Pascucci, che hanno voluto essere presenti per dimostrare il pieno supporto dell’amministrazione comunale alla squadra e ai suoi sostenitori.