Game-experience.it - Monster Hunter Wilds e Kingdom Come Deliverance 2 guidano le vendite in USA nel 2025

Leggi su Game-experience.it

Il mercato videoludico statunitense delha due grandi protagonisti:2. Entrambi i titoli hanno riscosso un enorme successo commerciale, tanto da guidare le classifiche di vendita sia per il mese di febbraio che per l’intero anno. In particolare,ha raggiunto il primo posto con un solo giorno di, dimostrando il grande impatto della saga. Anche2 ha ottenuto risultati straordinari, con incassi cinque volte superiori al suo predecessore. Ecco un’analisi dettagliata dei dati di vendita e del contesto che ha portato a questi successi.L’uscita diil 28 febbraio è stata sufficiente per renderlo il gioco più venduto del mese e delfino ad oggi. Secondo i dati di vendita, il titolo ha generato ricavi in dollari pari al doppio di quelli diRise al lancio.