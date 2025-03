Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom ha rilasciato le nuove missioni evento che regalano gioielli ed orecchini

Leggi su Game-experience.it

ha reso disponibili treper, offrendo ai giocatori la possibilità di ottenereutili per il potenziamento dell’equipaggiamento ed un esclusivo oggetto estetico. Queste, disponibili solo per un periodo limitato, permettono di affrontare nemici impegnativi e di raccogliere ricompense preziose.Il publisher giapponese ha rivelato sul sito ufficiale che la prima missione, Ballo nella Pioggia, è la più avanzata e richiede un Grado Cacciatore (GC) di 21 o superiore. I giocatori dovranno cacciare un Lala Barina Temprato nella Foresta Cremisi. Il completamento di questa missione garantisce perle lucenti contenentidi tipo attacco, da incastonare nelle armi per migliorare le loro capacità offensive. La missione sarà disponibile fino alle 00:59 del 26 marzo 2025.