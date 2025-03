Lapresse.it - Monaco, Superyacht Chef Competition: allo Yacht Club creatività e talento in cucina sul mare

Il 3 aprile, lode(YCM) accoglierà novea bordo di alcuni deipiù prestigiosi al mondo per competere nella sesta edizione del. Organizzato dal centro di formazione dello YCM, ‘La Belle Classe Academy’, in collaborazione con Bluewater, l’evento celebra l’arte culinaria in un contesto marittimo, sfidando i partecipanti a spingere le proprie abilità al limite, abbracciando innovazione e sostenibilità. Gli, che rappresentanodi lunghezza compresa tra 36 e 97 metri, affronteranno la prova definitiva di adattabilità. Con solo pochi istanti per scoprire gli ingredienti misteriosi, dovranno creare piatti gourmet negli spazi ristretti di unadi bordo, dimostrando non solo maestria tecnica, ma ancheed efficienza.