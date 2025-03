Moglie minaccia il marito | Non ti faccio più vedere tua figlia Lui si toglie la vita Parte l’inchiesta e lei ora rischia il processo

Leggi su Open.online

Avrebbe maltrattato il, insultandolo, per anni, sin dalla nascita della loro, nel 2021. Ha creato nell’uomo «uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore di non poter piùlaminore». Tale che il 10 aprile 2024, Paolo Siletti, 34 anni, si sarebbe tolto la. La procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per la 30enne egiziana Noura Morsy, exdell’uomo e già sottoposta a obbligo di dimora a Santeramo con divieto di lasciare l’Italia. L’udienza preliminare nei suoi confronti inizierà il 19 marzo prossimo. I familiari di Siletti sono seguiti dagli avvocati Giovanni Ladisi e Fabio Bagnulo. La storia era già emersa in un racconto del Corriere della Sera. Paolo ha conosciuto Noura a Sharm el-Sheik. I due si sono sposati nel 2019 al Cairo e nel 2021 avevano avuto una bambina.