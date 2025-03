Mobilità integrata, Sindaco Baccini al convegno della FIT CISL su trasporto aereo e ferroviario

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 19 marzo 2025 – Ildi Fiumicino, Mario, ha partecipato aldedicato all’integrazione tra ilcome soluzione strategica per unapiù efficiente e sostenibile. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti, operatori del settore, evidenziando come un sistema di trasporti perfettamente interconnesso possa ridurre i tempi di percorrenza e l’impatto ambientale, migliorando la competitività e la qualità dei servizi per cittadini e viaggiatori. Presenti all’amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, Marco Troncone, Antonio Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo FS e il direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Pierluigi Umberto Di Palma.“È ormai indispensabile inserire nell’agenda politica una pianificazione che affronti in modo concreto e definitivo le problematiche legate alla, ale all’integrazione dei servizi nelle città dove insistono le grandi infrastrutture territoriali.