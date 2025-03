Mistermovie.it - Mister Movie | White Lotus 3: Shock e Reazione Inattesa al Bacio di Patrick Schwarzenegger

La terza stagione di "The" continua a sorprendere con colpi di scena inaspettati. L'ultimo episodio ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico per una scena particolarmente audace: untra fratelli. Ma cosa è successo davvero sul set e come hanno reagito gli attori?Fratricida: La Verità Dietro la Scena IncriminataCharlotte Le Bon, interprete di Chloe, ha svelato alcuni retroscena durante un'intervista. A differenza dei loro personaggi, gli attorie Sam Nivola non sono fratelli nella vita reale. Tuttavia, sembra che la scena delabbia avuto un impatto diverso sui due. Mentre Nivola ha affrontato la situazione con professionalità,ha avuto unadecisamente più intensa, immortalata nella puntata stessa.