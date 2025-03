Mistermovie.it - Mister Movie | “The Electric State”: Il Colpo di Scena Finale che Salva un Robot Inaspettato

Il recente film di Netflix, "The", diretto dai fratelli Russo, offre undisorprendente nel suo atto conclusivo, grazie alHerman, doppiato da Anthony Mackie. In un contesto di azione e avventura, la pellicola segue Michelle (Millie Bobby Brown) e Keats (Chris Pratt) nella ricerca del fratello della ragazza, ritenuto morto. Ad affiancare i protagonisti umani, un gruppo ditra cui spicca Herman, spalla meccanica di Keats.La "Morte" di Herman e la RivelazioneDurante la battagliacontro Ethan Skate (Stanley Tucci), Herman si sacrifica per proteggere Keats dai droni nemici. Apparentemente distrutto, illascia un vuoto emotivo in Keats. Tuttavia, proprio quando tutto sembra perduto, Herman rivela di essere ancora operativo, seppur in una versione miniaturizzata di sé stesso.