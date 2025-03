Mistermovie.it - Mister Movie | Superman di James Gunn: Durata Stimata Online Accende l’Attesa

Il prossimo film di, semplicemente intitolato "", continua a far parlare di sé, alimentando l'entusiasmo dei fan DC in vista dell'uscita prevista per luglio del prossimo anno. Una recente indiscrezione, proveniente da fonti, ha rivelato unaper l'attuale montaggio del film, suscitando un acceso dibattito tra gli appassionati. Il film segnerà l'inizio del nuovo universo DCU creato dae Peter Safran. David Corenswet vestirà i panni dell'iconico Uomo d'Acciaio, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane.di: Un ConfrontoSecondo quanto riportato da Jeff Sneider su The InSneider, "" dovrebbe avere unaapprossimativa di 140 minuti. Pur non trattandosi di una conferma ufficiale, questa stima fornisce un'indicazione preliminare sulla lunghezza del film.