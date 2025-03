Mistermovie.it - Mister Movie | Simpsons Mania Senza Fine: Arriva lo Streaming 24/7 su Disney+!

ha lanciato una novità che farà la gioia dei fan de "I": un canalededicato alla famiglia più irriverente d'America, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con ben 767 episodi, distribuiti su tutte le 35 stagioni, i Premium abbonati potranno immergersi in un'infinita maratona di Springfield. L'iniziativa mira a ricreare l'esperienza della vecchia TV, quando ci si imbatteva casualmente in un episodio durante il zapping. Un Tuffo nel Passato: Ritorna l'Effetto RerunsLa mossa distrizza l'occhio a chi ha scoperto "I" attraverso le repliche televisive. Pur essendo l'intera serie disponibile on-demand, questo canale offre la possibilità di godersi la seriedover scegliere l'episodio. Un'esperienza "lean back" per lasciarsi travolgere dalle avventure di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie.