Mistermovie.it - Mister Movie | Punisher Rinasce: Jon Bernthal Redime il Vigilante Marvel in “Daredevil: Born Again”

Leggi su Mistermovie.it

Il ritorno di Jonnei panni di Frank Castle in "" ha riacceso l'entusiasmo dei fan, offrendo una versione delpiù fedele alle radici fumettistiche del personaggio endo, per certi versi, la sua controversa interpretazione su Netflix. La serie Disney+ ha seminato indizi per diversi episodi, lasciando presagire il ritorno dell'iconico antieroe. Ilche i Fan AspettavanoL'episodio 4 svela finalmente il destino di Frank Castle, mostrando un personaggio che ha pienamente abbracciato la sua identità di. Dimenticate l'uomo tormentato che cercava redenzione: questo è una macchina da guerra, dedita a una crociata spietata contro il crimine. La sua conversazione con Matt Murdock rivela una completa sottomissione agli istinti più oscuri, una definitiva separazione dal mondo dei "normali".