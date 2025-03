Mistermovie.it - Mister Movie | Marvel: Giancarlo Esposito Svela il Ruolo Originale in “Captain America 4”

L'attoreha recentemente rivelato il personaggio che inizialmente avrebbe dovuto interpretare in ": Brave New World", noto anche come "4". La produzione, diretta da Julius Onah, ha subito delle modifiche che hanno portatoa vestire i panni di Seth Voelker/Sidewinder, undiverso da quello inizialmente proposto. Da Re Cobra a Sidewinder: Un Cambio di ProgrammiIn un'intervista a Empire Magazine,ha raccontato di essere stato contattato dal produttore Nate Moore per interpretare King Cobra. L'attore si era detto entusiasta all'idea, ma i piani sono cambiati. La, ritornando alle radici dei fumetti e alla Serpent Society, ha preferito optare per Sidewinder, un personaggio più adatto alle nuove esigenze narrative del film.