Mistermovie.it - Mister Movie | Lo Spin-Off di Big Bang Theory ottiene un Titolo Che Porta Speranze E Dubbie Per Stuart Bloom

Leggi su Mistermovie.it

Il tanto atteso-off di Big, che continua a essere sviluppato, ha finalmente unFails to Save the Universe. Questo nuovo show metterà al centro, interpretato da Kevin Sussman, un personaggio che, nonostante la sua simpatia, non ha mai trovato grande fortuna nella serie originale. Ilsuggerisce che, anche da solo, potrebbe non riuscire a raggiungere il successo, creando una combinazione di aspettative comiche e tristi per il suo futuro.Ecco ildello-Off di BigFails to Save the Universe segue la tradizione degli-off di Big, come Young Sheldon e Georgie & Mandy’s First Marriage, che prendono il nome dai protagonisti principali. Tuttavia, questo-off ha una particolarità: il suoè tematicamente legato alla serie madre, The Big, che si rifà alla popolare teoria sull’origine dell’universo.