Mistermovie.it - Mister Movie | Incassi Biancaneve: Il Rischio Flop e le Polemiche sulle Scelte di Produzione

Leggi su Mistermovie.it

A pochi giorni dal debutto di "", il film sembra destinato a un'apertura deludente con una previsione di incasso che oscilla tra i 45 e i 50 milioni di dollari. Si tratta di una cifra ben inferiore rispetto ai precedenti pronostici che indicavano guadagni tra i 65 e i 70 milioni di dollari. Le aspettative iniziali, già riviste al ribasso da diversi portali di settore come Deadline, Box Office Pro e The Hollywood Reporter, stanno crollando rapidamente.'' punta a un'apertura da 45 milioni di dollari - Budget di oltre 270 milioni di dollariIl motivo principale? L'accoglienza del pubblico appare già negativa, indipendentemente dalle recensioni ufficiali che verranno pubblicate soltanto domani pomeriggio. Le controversie legate allasembrano aver influito in modo significativo sull'interesse degli spettatori.