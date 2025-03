Mistermovie.it - Mister Movie | Il Rapper Shiva è libero, entusiasmo sui social

Leggi su Mistermovie.it

Il, nome d’arte di Andrea Arrigoni, ha ottenuto la revoca degli arresti domiciliari dopo la sentenza d’appello che lo ha condannato a 4 anni e 7 mesi. La decisione arriva in seguito ai fatti del luglio 2023, quando una sparatoria si verificò davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, hinterland di Milano, lasciando feriti due rivali.Arrestato nell’ottobre del 2023,era stato accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola, che non è mai stata ritrovata. Dopo la sentenza, i giudici hanno accolto la richiesta della difesa di modificare la misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con l’obbligo di presentarsi periodicamente davanti alla polizia giudiziaria.Poco dopo la decisione,ha espresso il suosuicon un video girato in tribunale, in cui ha scritto semplicemente: «Freeeee».