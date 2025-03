Mistermovie.it - Mister Movie | Hunger Games: Addio Sequel? L’Autore Chiude la Porta al Futuro di Katniss

La saga di, pietra miliare della narrativa distopica per giovani adulti degli anni 2010, difficilmente vedrà undiretto, nonostante la recente pubblicazione di prequel. Il nuovo romanzo, "Alba sulla Mietitura", esplora il passato di Haymitch Abernathy nei sanguinari Giochi, ma sembra che la storia diEverdeen sia giunta al suo epilogo con "Il Canto della Rivolta". Fine della Rivolta: Nessunper Panem?David Levithan, figura chiave della casa editrice Scholastic, ha chiarito in un'intervista a Variety che "Il Canto della Rivolta" rappresenta la conclusione definitiva della trilogia originale. Questo significa che la saga cinematografica, che ha visto Jennifer Lawrence incarnare magistralmenteEverdeen, si è chiusa in maniera inequivocabile."Il Canto della Rivolta" narra la ribellione guidata da, Finnick e Johanna contro il Presidente Snow e Capitol City.