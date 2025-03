Mistermovie.it - Mister Movie | “House of David” Rinnovata per la Stagione 2: Il Dramma Biblico Conquista Prime Video

Leggi su Mistermovie.it

Amazon MGM Studios ha dato il via libera ufficiale alla secondadi "of", la serietica biblica che sta riscuotendo un notevole successo su. La primaè attualmente in corso, con il sesto episodio, intitolato "Giants Awakened", previsto per la messa in onda giovedì 20 marzo. Nei primi 17 giorni dalla sua uscita, la serie ha già catturato l'attenzione di 22 milioni di spettatori, entrando nella top 10 delle nuove serie più viste negli Stati Uniti.ofData di UscitaVernon Sanders, dirigente di Amazon MGM Studios, ha espresso entusiasmo per la continuazione del progetto, sottolineando come la visione creativa di Jon Erwin e Jon Gunn abbia rafforzato la fiducia nella serie. I registi, sceneggiatori e produttori esecutivi Jon Erwin e Jon Gunn continueranno a guidare il progetto nella seconda