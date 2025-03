Mistermovie.it - Mister Movie | Gwyneth Paltrow Torna nel MCU? L’Attrice di Pepper Potts Lascia la Porta Aperta!

, celebre per il suo ruolo dinell'universo cinematografico Marvel (), ha recentemente alimentato le speculazioni riguardo un suo possibile ritorno. L'ultima apparizione dirisale ad "Avengers: Endgame" (2019), ma l'attrice non ha mai escluso del tutto la possibilità di riprendere il ruolo che l'ha resa cara ai fan,ndo intendere che il suo personaggio,, è ancora vivo nell'universo Marvel. Il Futuro dinel Multiverso MarvelDurante un'intervista con Vanity Fair,ha risposto con un enigmatico "vedremo" alla domanda su un suo possibile coinvolgimento in futuri progetti del. Ha scherzosamente fatto riferimento alla segretezza che avvolge i progetti Marvel, paragonandola alla CIA. L'attrice ha anche ammesso di non essere sempre aggiornata su tutte le novità del, rivelando di aver dimenticato la sua partecipazione a una scena di "Spider-Man: Homecoming" (2017).