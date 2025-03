Mistermovie.it - Mister Movie | Gwyneth Paltrow Ritorna al Cinema con “Marty Supreme”: Un Ruolo Trasformativo

Leggi su Mistermovie.it

Dopo un decennio lontano dai ruoli più intensi,si prepara a un ritornotografico significativo con "", una produzione A24 che promette di risvegliare la sua passione per la recitazione "senza filtri". L'attrice, in una recente intervista, ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo progetto, sottolineando come l'ultima volta che si era sentita così coinvolta e vulnerabile fosse stato durante le riprese di "Country Strong" nel 2010. "": Tra Biografia e SatiraNonostante le numerose apparizioni in film Marvel nel corso degli anni,distingue nettamente questi ruoli da quelli che richiedono un investimento emotivo più profondo. "", scritto in collaborazione da Safdie e Ronald Bronstein, sembra rappresentare proprio questa sfida.