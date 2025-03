Mistermovie.it - Mister Movie | GF 18: Chi Scalerà l’Ultima Vetta? Anticipazioni e Pronostici del 19 Marzo 2025

L'attesa cresce febbrile per la 41esima puntata del Grande Fratello, il popolare reality show targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. La diretta promette scintille con una doppia eliminazione che sfoltirà ulteriormente il gruppo di concorrenti e, soprattutto, l'elezione di almeno un finalista. Tutti gli occhi sono puntati sui sondaggi online, specchio delle preferenze del pubblico di Canale 5, per cercare di decifrare chi avrà la meglio in questa fase cruciale del gioco.Verso la Finale: Chi si Salva?Secondo gli ultimi dati, Shaila si attesta al 55% di preferenze, mentre in coda potremo trovare Javier e Chiara rispettivamente al 7% e 5%. Ma scopriremo tutto lunedì prossimo ovviamente.L'interesse è palpabile nel tentativo di anticipare il verdetto finale basandosi sull'orientamento del pubblico.