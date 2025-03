Mistermovie.it - Mister Movie | Culpables: Tensione sul Set tra Wallace e Guevara? La Verità Svelata

Le riprese della saga cinematografica "" sembrano essere state accompagnate da una palpabiletra i protagonisti, Nicolee Gabriel. L'eco di questi presunti dissapori ha raggiunto le orecchie dei fan, i quali hanno notato un drastico cambiamento nel modo in cui i due attori interagiscono, specialmente durante gli eventi promozionali e le conferenze stampa. Cosa è successo veramente?Gabriel, in una rara dichiarazione, ha rotto il silenzio ammettendo implicitamente la presenza di dinamiche complesse. L'attore ha preferito non approfondire, sottolineando come le fantasie del pubblico, desideroso di vedere la coppia anche nella vita reale, si scontrino con la realtà dei fatti.Nicole, interpellata durante il Festival di Malaga 2025, ha ribadito un approccio professionale al rapporto con il collega.