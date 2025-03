Mistermovie.it - Mister Movie | Carolyn Smith Giudice ad Amici, Ballando e una Lealtà Infrangibile?

, figura iconica nel mondo della danza e volto noto di "con le Stelle", ha rilasciato dichiarazioni che fanno riflettere sul panorama televisivo italiano e sulle dinamiche professionali che lo animano.nuovoad2025?Al centro delle sue parole, un'offerta ricorrente da parte di "" e un rifiuto motivato da una profondaverso Milly Carlucci, la conduttrice che le ha offerto una vetrina importante nel mondo dello spettacolo. Laha espresso con fermezza la sua posizione, sottolineando come non intenderebbe mai tradire la fiducia di Carlucci, ribadendo che la sua riconoscenza e la sua integrità vengono prima di qualsiasi opportunità professionale. Todaro e Titova: Scelte, Addii e Rimpianti?La giurata diha anche espresso il suo pensiero riguardo alle scelte professionali di Raimondo Todaro e Natalia Titova, entrambi ex membri del corpo docente di "".