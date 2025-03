Mistermovie.it - Mister Movie | Beauty in Black 2 Data di Uscita: Quando Rivivremo le Emozioni della Serie Netflix?

Ladrammatica di Tyler Perry, "in", ha ufficialmente ottenuto il via libera per una seconda stagione su, sndo un'ondi entusiasmo tra i suoi numerosi fan. La domanda più ricorrente riguarda, naturalmente, ladidei nuovi episodi. L'Attesa per la Nuova StagioneTaylor Polidore, l'attrice che interpreta Kimmie, la protagonista, ha fornito un aggiornamento sulla questione. Durante una recente intervista, Polidore ha spiegato che la decisione finale sulladi rilascio di "in2" spetta esclusivamente a, sottolineando che è "sopra" le sue possibilità influenzare tale scelta.La prima stagione di "in" è stata suddivisa in due parti, ciascuna composta da otto episodi. La prima parte è stata rilasciata suil 24 ottobre 2024, mentre la seconda parte è arrivata il 6 marzo 2025.