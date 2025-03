Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a River City: La BBC chiude una storica soap opera scozzese

La BBC, colosso radiotelevisivo britannico con oltre un secolo di storia, ha preso una decisione drastica: cancellare "", una delle suepiù longeve, in onda da ben 23 anni su BBC Scotland. Questa chiusura segna un cambiamento significativo nel panorama televisivoe solleva interrogativi sul futuro delle produzioni locali. L'Eredità di ""Ambientata nel quartiere fittizio di Shieldinch, nell'ovest di Glasgow, la serie ha raccontato per anni le storie di vita quotidiana dei suoi abitanti e delle loro famiglie. Molti attori scozzesi, tra cui Sam Heughan, hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie a "". La cancellazione ha suscitato forti reazioni, con critiche da parte di sindacati e professionisti del settore, che vedono nella decisione una perdita di opportunità per i talenti scozzesi.