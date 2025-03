Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Nadia Cassini, Morta a 76 Anni la Star della Commedia Sexy all’Italiana

È scomparsa all’età di 76, attrice iconae uno dei primi volti femminili a conquie il pubblico delle reti televisive di Silvio Berlusconi. La notiziasua morte, avvenuta il 18 marzo a Reggio Calabria, è stata diffusa dal quotidiano «Il Tempo». L’attrice si è spenta dopo una lunga malattia, lasciando un ricordo indelebile nel panorama cinematografico italiano., l'attrice cult dei film italiani80La carriera di, vero nome Gianna Lou Muller, inizia con piccole apparizioni in film come «Il divorzio» di Romolo Guerrieri e «Il dio serpente» di Piero Vivarelli, entrambi usciti nel 1970. Nello stesso periodo, compare anche in «Mazzabubù. Quante corna stanno quaggiù?» (1971) di Mariano Laurenti e in «Quando gli uomini armarono la clava e.