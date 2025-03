Mistermovie.it - Mister Movie | A Sorpresa l’inedito Una Parte di Me, la canzone “scomparsa” di Pino Daniele per il Figlio

Leggi su Mistermovie.it

continua a regalare emozioni anche dopo la sua. Oggi, mercoledì 19 marzo, una data speciale che segna il suo settantesimo compleanno, il suo onomastico e la Festa del Papà, è stato pubblicato in digitale “Unadi me”, un brano inedito toccante e personale dedicato alpiù piccolo, Francesco.La nuovainedita Unadi Me diLa copertina del brano racconta già un momento di intimità e affetto: scattata dal secondogenito Alessandro, mostrae Francesco che si guardano negli occhi con intensità. A rendere il tutto ancora più autentico è stata la scelta di affidare proprio a Francesco la scrittura del titolo dellasulla cover, un gesto simbolico che rafforza il profondo legame tra padre e.Significato Unadi Me diIl brano è stato recuperato dopo il ritrovamento dei multitraccia originali ed è stato completato attraverso un accurato lavoro di coproduzione, rispettando scrupolosamente le intenzioni di